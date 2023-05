Damiano dei Maneskin e l’anniversario dell’Eurovision: «Oggi sono due anni che forse ho pippato in diretta» – Il video

«Oggi sono due anni da quando forse ho pippato in diretta». Così Damiano dei Maneskin festeggia i due anni dalla vittoria del suo gruppo all’Eurovision. Torna così a parlare, seppur con ironia, delle accuse dei media francesi secondo cui nel 2021 il frontman del gruppo pop-rock italiano aveva sniffato cocaina durante la finale. Accuse che Damiano smentì nell’immediato, accettando anche di sottoporsi a un test anti droga per darne le prove. Tutto poi rientrò, ma ha fatto talmente tanto discutere che ad ogni Eurovision l’argomento torna in auge. Lo scorso anno, infatti, i Maneskin erano stati invitati come ospiti all’edizione che si è tenuta a Torino e diedero un consiglio ironico agli altri artisti in gara: «Non avvicinatevi troppo ai tavoli». E anche quest’anno Damiano ci ha tenuto a far sapere di non essersi ancora dimenticato di quanto accaduto. E così in una storia sul suo profilo Instagram è tornato a ironizzarci.

