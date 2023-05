La prof indagata in Florida per aver mostrato un film Disney in classe: «Non venite qui a insegnare: non è più sicuro»

«La Florida non è un luogo sicuro per gli insegnanti. Non trasferitevi qui». La denuncia arriva via Twitter ed è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di polemiche che vede contrapposte due fazioni ben distinte: da un lato, gli insegnanti; dall’altro, il governatore Ron DeSantis, probabile candidato alle primarie repubblicane. Secondo quanto raccontato da Carl Zee e ricostruito dal Guardian, un’insegnante è finita sotto indagine per aver mostrato ai suoi studenti Un mondo misterioso, 61° classico Disney uscito lo scorso anno al cinema. Il film racconta la storia di un gruppo di esploratori alla ricerca di nuovi mondi e ha come protagonista un personaggio omosessuale. Nella lettera del dipartimento dell’Istruzione della Florida non viene specificato il motivo dell’indagine nei confronti della docente, che ora rischia una sanzione disciplinare. Secondo i media americani, è probabile che si tratti di una violazione della contestata riforma di DeSantis, che ha introdotto una serie di divieti per film e libri che trattano temi legati alla razza o alla sessualità.

Il braccio di ferro tra DeSantis e Disney

Il Guardian spiega di aver provato a ottenere un commento da parte delle autorità della Florida, ma di non aver ricevuto risposta. Carl Zee, amico dell’insegnante indagata, ha poi precisato su Twitter: «Ha chiesto il permesso di ogni genitore per mostrare film Disney e Dreamworks in classe, dando la possibilità di segnalare specifici film che i genitori preferivano non mostrare ai propri figli. Nessuno ha avuto obiezioni». La vicenda si inserisce in realtà in un altro braccio di ferro: quello tra DeSantis e Disney. Tutto inizia qualche anno fa, quando il colosso cinematografico si schiera contro la legge Don’t say gay, che proibisce di tenere lezioni sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nelle scuole pubbliche, dall’asilo alle elementari. Da quel momento, DeSantis decide di annullare due accordi sull’espansione di Disney World, il parco divertimenti che si trova vicino a Orlando. Qualche settimana fa, l’ultimo episodio: la decisione di Disney di portare DeSantis in tribunale con l’accusa di «condurre una campagna mirata di ritorsione» nei confronti dell’azienda.

Credits foto: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | Il governatore della Florida, Ron DeSantis, firma il Teachers’ Bill of Rights (9 maggio 2023)

