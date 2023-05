Si rifiuta di chiudere la videochiamata dopo il decollo, tensione sul volo Milano-Brindisi: il comandante costretto a rientrare

Non aveva nessuna intenzione di chiudere la videochiamata in cui era impegnata una donna sul volo Ryanair diretto a Brindisi e già decollato da Milano Malpensa. A bordo ci sarebbero stati momenti di tensione con i passeggeri prima, e poi il personale di bordo impegnato in una faticosa trattativa con la donna per convincerla a mettere il suo smartphone in modalità aereo. La donna però si è continuamente rifiutata di obbedire alle indicazioni del comandante, arrivando a minacciare gli assistenti di volto e alcuni passeggeri. Davanti all’ostinazione della donna, il comandante non ha potuto far altro che invertire la rotta, tornando all’aeroporto di Brindisi. Neanche a quel punto la donna ha voluto spegnere il suo telefono, costringendo così il comandante a chiamare le forze dell’ordine che hanno obbligato la donna a scendere dall’aereo. Il volo è infine ripartito con un ritardo accumulato di oltre tre ore.

