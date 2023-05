Pomigliano, volantinava davanti al seggio: i Carabinieri gli trovano in macchina un manganello inneggiante al Duce

Un 31enne è stato sorpreso dai Carabinieri nei pressi di un seggio a Pomigliano d’Arco (Napoli), uno degli 84 comuni campani coinvolti nella tornata amministrativa di oggi e domani, mentre era in possesso di alcuni volantini elettorali. L’uomo era già conosciuto dalle forze dell’ordine, impegnate nel controllo dei seggi, che hanno deciso di perquisire la sua auto. A bordo del mezzo, stipato nel bagagliaio, è stato rinvenuto un manganello di legno nero con lo slogan di matrice fascista ‘Dux mea lux’. Il 31enne è stato denunciato per porto abusivo di armi. Il manganello e il materiale di propaganda sono stati sequestrati. Secondo quanto riporta Napoli Today, i militari avrebbero scoperto alcune irregolarità anche a Quarto, dove sono stati denunciati un 66enne incensurato e una 63enne già nota alle forze dell’ordine. I due sono stati sorpresi a distribuire materiale elettorale nei pressi del seggio elettorale di via 1° maggio, mentre per giunta fornivano indicazioni circa le modalità di voto.

