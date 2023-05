Violenza sessuale ad Anzio, il presunto aggressore in fuga. Il padre della ragazza: «Deve sperare che la polizia lo trovi prima di me»

L’uomo accusato di aver violentato una ragazza di 19 anni ad Anzio è ancora in fuga. La ragazza era uscita con un’amica per andare in un centro commerciale. Al ritorno ha deciso di “tagliare” a piedi sulla Nettunense infilandosi in una strada sterrata. Lì qualcuno, mentre era al telefono con l’amica, l’ha afferrata per trascinarla nell’erba. L’amica ha perso la comunicazione. Ha provato a richiamarla senza successo. Intanto in casa era già scattato l’allarme. Lei ha raggiunto di nuovo la strada principale e ha raccontato ai soccorritori di essere stata violentata. Ma non ha saputo fornire un identikit dell’aggressore. Che quasi certamente è fuggito sulla Nettunense. Sarà dirimente l’esame del Dna raccolto sulla vittima per identificarlo. Ma intanto il padre dice al Messaggero che lo stupratore «deve augurarsi che lo trovino i poliziotti prima di me. Perché non risponderei delle mie azioni».

