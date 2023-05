Lo smacco di Fazio alla Rai dopo l’annuncio dell’addio: boom di ascolti per Che tempo che fa. Che buco lascerà su Rai3

La puntata di Che tempo che fa di ieri 14 maggio ha portato a casa il 12,4% di share, con 2,5 milioni di telespettatori davanti alla tv per seguire il programma di Fabio Fazio su Raitre andato in onda nel giorno in cui è stato annunciato il passaggio del conduttore dalla Rai a Discovery. Una puntata da record che ha registrato un picco del 15% con 3 milioni di telespettatori, stracciando primati anche sui social, dove lo show ha ottenuto il record stagionale con oltre mezzo milione di interazioni, come riporta l’account del programma sui social che ringrazia i telespettatori «per il grande affetto», dando appuntamento a domenica prossima «per la penultima puntata su Rai3».

I dati di ascolto del 2023

Viale Mazzini dalla prossima stagione farà a meno di un vero e proprio patrimonio di ascolti, come conferma l’elaborazione dello studio Frasi basato sui dati Auditel citato dal Sole 24 Ore. Che tempo che fa solo nel 2023 ha prodotto un ascolto medio di 2,4 milioni di telespettatori, per uno share dell’11,8%. Quello di Fazio è stato finora il programma più visto di tutta Raitre, seguito a distanza solo da Chi l’ha visto con 1,9 milioni e considerando che la rete ha una media nel prime time di 1,4 milioni con uno share del 7%.

