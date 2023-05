La nota di Dario Fabbri sulle elezioni in Turchia: «Nessuna svolta, i due contendenti propongono una ricetta simile» – Il video

L’analisi del direttore della rivista Domino sulla sfida per la presidenza. «Erdogan ha ancora un largo consenso»

Sono due i principali elementi emersi dalla notte elettorale turca. Il primo è quello riguardante Erdogan che, a dispetto dei sondaggi, lo vede mantenere ancora un notevole consenso tra la popolazione. Il secondo è che sarà difficile pronosticare il ballottaggio. Quali sono i punti su cui balla la sfida per la presidenza? «La ricetta che tanto Erdogan quanto Kilicdaroglu propongono è la medesima. Non abbandonare l’impero ma rivederne l’irradiamento»: l’analisi del direttore della rivista Domino, Dario Fabbri, sulle elezioni in Turchia nella sua rubrica settimanale La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia.

Leggi anche: