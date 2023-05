Hawaii, lo squalo tigre attacca il pescatore in kayak: «Pensavo fosse una tartaruga» – Il video

Solo una volta a casa Scott Haraguchi, rivedendo il video dell’attacco, si è accorto di cosa fosse successo. E di come sia riuscito a scamparla, una questione di attimi e di riflessi automatici. Haraguchi era uscito a pescare in kayak, a meno di 2 miglia dalla costa di Oahu, la terza isola delle Hawaii per estensione. «Ho sentito un suono sibilante, ho guardato in alto e ho visto un’ampia cosa marrone sul lato del kayak», ha raccontato poi il pescatore, dopo aver pubblicato il video dell’incontro ravvicinato in alto mare, «all’inizio pensavo fosse una tartaruga, è successo così in fretta». Senza alcun preavviso, uno squalo tigre affiora dalle acqua e urta il kayak, poi lo afferra con i denti e non molla la presa. «Non mi ero reso conto di aver tolto il piede sinistro dall’acqua per prepararmi all’impatto e di aver spinto via la testa dello squalo», spiega Haraguchi, «pensavo solo che lo squalo avesse speronato il kayak finché non ho visto il video a casa». E ammette che se dovesse rifarlo, «anche senza squalo, non avrei quella flessibilità».

