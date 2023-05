Nuova Zelanda, incendio in un ostello di Wellington: almeno 6 morti

La struttura poteva ospitare fino a 92 persone: in 52 sono stati aiutati a evacuare l’edificio, le ricerche sono ancora in corso

A Newton, un quartiere a sud di Wellington in Nuova Zelanda, un incendio è divampato nell’ostello Loafers Lodge durante la notte. Né le autorità né i soccorritori sono ancora in grado di dare un bilancio definitivo: sarebbero almeno sei le vittime ma l’ostello può ospitare fino a 92 persone e le ricerche sono ancora in atto. Sono 52 le persone che sono invece riuscite a fuggire dalle fiamme. Un video mostra i Vigili del fuoco spegnere le fiamme dall’esterno mentre è ancora troppo pericoloso entrare nell’edificio.

