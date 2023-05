Renzi presenta Gruppioni e Pigoni, nuovi ingressi in Italia Viva. E sul Terzo polo: «Spero riprenda il percorso unitario»

Critico Calenda con l’addio della deputata, ormai ex Azione: «Mentre noi eravamo in giro a sostenere le liste per le amministrative, Matteo era impegnato in queste faccende»

C’è anche il senatore Enrico Borghi, passato dal Partito democratico a Italia Viva, seduto nella saletta dell’hotel Bernini per ascoltare la conferenza stampa di Matteo Renzi. Oggi, 16 maggio, l’ex presidente del Consiglio si fa forte di un altro ingresso nel suo gruppo, questa volta ai danni di Azione: Naike Gruppioni lascia Carlo Calenda per seguire colui che definisce «risorsa indispensabile per la riuscita di un centro riformista e liberal-democratico». Non l’ha presa bene il leader di Azione: «Una comunicazione preventiva sarebbe stata più elegante», scrive Calenda sui social. «Ma immagino che l’uscita a sorpresa fosse parte dell’accordo di ingaggio. Questa vicenda, altrimenti irrilevante, spiega bene la distanza nei comportamenti con Renzi. Mentre noi eravamo impegnati in giro per l’Italia a sostenere le liste, spesso fatte insieme, per le amministrative lui era in queste faccende affaccendato. Buona strada».

La presentazione della deputata e della consigliera regionale

La conferenza stampa di Renzi inizia con qualche minuto di ritardo: «Diamo il benvenuto a due donne che hanno una passione e una competenza da offrire alla politica italiana, Naike Gruppioni e Giulia Pigoni», quest’ultima consigliere regionale in Emilia-Romagna. Entrambe siedono ai lati del senatore toscano. «Offriamo una casa a tutti quelli che non si vogliono arrendere al melonismo e allo schleinismo». Renzi passa poi a una breve descrizione delle due neo-iscritte: «Naike è stata eletta nelle file del Terzo polo a settembre 2022. Lo ribadisco perché noi crediamo in quel progetto. Dice che il suo armocromista le ha consigliato il colore blu, perché le piace stare tra le imprese, nelle fabbriche. Spero che nei prossimi mesi sia in prima fila con noi per incalzare il governo con proposte relative a industria e lavoro. Questi temi fanno meno notizia dei rave party o dei pos, ma su questi temi insisteremo girando per l’Italia». Riguardo a Pigoni, afferma: «Giulia la ricordo da bambina quando intervenne a una Leopolda. Abbiamo bisogno dell’entusiasmo, del radicamento sul territorio che Pigoni ha mostrato. È stata eletta nella lista di Bonaccini in Emilia-Romagna, e noi in Emilia-Romagna sosteniamo Stefano Bonaccini in regione».

Il botta e risposta con la stampa

Prima di lasciare la parola ai giornalisti, Renzi ribadisce la sua posizione sul percorso del Terzo polo. Ritiene che si debba ancora lavorare per aggregare le forze centriste in un’unica formazione centrista: «Speriamo che possa riprendere il percorso unitario che si è interrotto qualche settimana fa con il territorio». Assicura che non ci saranno manovre di scissione nei gruppi parlamentari: «Per noi non c’è motivo di dividere i gruppi. Vorrei segnalare a chi pone il tema del portarsi via parlamentari a vicenda che Azione annunciò, il giorno dopo la rottura del Terzo polo, il passaggio di alcuni dei nostri con loro. Noi non abbiamo fatto alcuna polemica. Le distanze che ci sono tra di noi sono incommensurabilmente meno grandi di quelle che ci sono con i massimalisti e i sovranisti. Guardando alle Europee, si va senza alleanze. C’è il proporzionale secco, meglio di così. Noi cercheremo di coinvolgere tutti nella cornice di Renew Europe, che è la nostra cornice europea di riferimento. Chi vuole rompere rispetto alla famiglia europea lo dica. Noi, invece, ci siamo».

