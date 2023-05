Usa, la Cia lancia un video per reclutare spie in Russia

La Cia ha lanciato un video di due minuti per reclutare spie tra i russi. E per convincere quanti sono delusi dalla guerra in Ucraina e dalla vita in quel Paese a condividere i loro segreti. Il filmato è stato postato all’inizio sul nuovo canale dell’agenzia di spionaggio Usa su Telegram, il social che in Russia costituisce una fonte altamente popolare di notizie non filtrate. Ma poi è stata messa online anche su altre piattaforme come YouTube, Twitter, Instagram e Facebook.

Il video della Cia fa appello al patriottismo dei russi, citando frasi di Tolstoj e Dostoevskij. «Vivremo con dignità, grazie alle mie azioni», dice il narratore in russo mentre una donna nella sua auto usa il telefono per contattare la Cia. Poi in video appaiono il logo dell’agenzia e le istruzioni per un contatto sicuro. Il target di riferimento è chiaro: persone inserite nella macchina del potere, dell’amministrazione. Nessun riferimento a Vladimir Putin o alla guerra.

