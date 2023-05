Beccato ubriaco al posto di blocco in Colorado, prova a dare la colpa al cane: «Guidava lui»

Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Springfield in Colorado dopo aver tentato maldestramente di convincere gli agenti che al volante della sua auto c’era il suo cane e non lui, che era troppo ubriaco per guidare. L’episodio è avvenuto lo scorso 13 maggio, quando alle 23.30 l’auto con a bordo l’uomo e il cane è stata fermata a un posto di blocco. Sono gli stessi agenti a parlare di «due arresti» nel loro post su Facebook, avvenuto dopo che l’uomo alla guida dell’auto ha tentato all’ultimo di scambiare il posto col cane, mettendo l’inconsapevole animale al posto di guida. Il tutto mentre un agente lo osservava già sconfortato per le condizioni evidenti in cui era ridotto l’uomo che, resosi conto che quel teatrino non poteva reggeva, ha deciso di scappare aprendo lo sportello dal lato del passeggero. A quel punto ci ha provato comunque, spiegando all’agente che non era lui a guidare. Quando l’agente ha provato ad avvicinarsi, l’uomo ha tentato la fuga. Ma non è riuscito a fare più di 20 metri prima di cadere e farsi arrestare. L’uomo si sarebbe perso guidando dalla vicina Las Animas, sostenendo di essersi perso. Arrestato per guida sotto effetto di alcol e per eccesso di velocità, l’uomo era ricercato per altri due mandati d’arresto fuori dalla sua città.

Che fine ha fatto il cane

Il post della polizia è diventato rapidamente virale, con diversi commenti che hanno chiesto spiegazioni su che fine avesse poi fatto il povero cane tra tanti ironici e alcuni preoccupati. Gli agenti hanno quindi dovuto aggiungere un aggiornamento sui social, spiegando che il cane è stato affidato a un conoscente dell’uomo arrestato nella speranza che si prendesse cura dell’animale mentre il suo padrone era ancora in prigione. La polizia ha dovuto chiarire che si trattava solo di ironia il riferimento di «due arresti»», visto che il cane è innocente e non deve rispondere di alcuna accusa. Ma un’ultima battuta gli agenti se la concedono: «Il cane è stato lasciato andare solo con un avvertimento».

