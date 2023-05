New York, Harry e Meghan inseguiti dai paparazzi: «Sfiorata la tragedia»

Il principe Harry, sua moglie Meghan Markle e la madre di lei, Doria Ragland, sono stati coinvolti in un «inseguimento in macchina quasi catastrofico» da parte di alcuni paparazzi a New York. A riportare la notizia è stato un portavoce di Harry, citato dal The Indipendent. Il tutto sarebbe avvenuto martedì sera nella Grande Mela, dopo che i due avevano partecipato a una cerimonia di premiazione. «Questo inseguimento implacabile, della durata di oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del Dipartimento di Polizia di New York», ha specificato il portavoce in una nota. Harry e Meghan sono «scossi e provati», riferisce una fonte vicina al Duca e la Duchessa di Sussex che ha parlato con il New York Post. «La loro sicurezza ha fatto di tutto per fermarli», ha raccontato. La coppia all’uscita dello Ziegfeld Theatre è salita sul Suv sul quale era arrivata alla cerimonia, ma poi ha abbandonato l’auto per salire su un taxi. «Gli agenti di polizia – continua la fonte citata dal Nyp – hanno anche cercato di fermare i fotografi che però hanno ignorato gli avvertimenti».

