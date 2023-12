Meghan Markle torna davanti alla telecamera: il cameo nello spot per l’azienda vegan che finanziò nel 2020 – Il video

Sullo sfondo a far di conto, davanti al frigorifero allungando una bevanda alla collega, il saluto e la risata prima di uscire di scena. Meghan Markle è tornata davanti alla telecamera, sul set dello spot dell’azienda che vende caffè vegano. Un marchio non scelto a caso: è il Telegraph a ricordare il legame tra la Duchessa di Sussex e il brand Clevr Blends. Nel 2020, Markle investì nell’azienda una cifra che non fu mai resa pubblica e che sicuramente contribuì a lanciare il marchio per l’enorme popolarità della testimonial. In quella che fu la prima avventura imprenditoriale dopo l’allontanamento dalla famiglia reale deciso insieme al marito Harry. Tre anni più tardi l’ex attrice statunitense torna a recitare, nei panni di se stessa, e nella pubblicità pubblicata sui social la si vede quasi sempre sullo sfondo, come fosse una dipendente dell’azienda. O meglio, più dipendenti. Markle compare al lavoro in vari dipartimenti, interagendo con i colleghi fino a sfilare davanti alla telecamera e fuori dall’inquadratura con una risata. Il quotidiano britannico ricorda che per lanciare il marchio la duchessa inviò un cesto di prodotti alla diva televisiva Oprah Winsley, che lo aprì e ne rivelò il contenuto sui suoi – seguitissimi – canali social.

