Emilia-Romagna, altri 5 morti nel Ravennate: i corpi in trappola nelle case travolte dall’acqua

Sale a 13 il bilancio delle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna, con il ritrovamento a Sant’Agata sul Santerno, nel Ravennate, di un anziano a letto trovato in casa e una donna, della quale è ancora in corso l’identificazione. L’auto sommersa dalle acque tra Castel Bolognese e Solarolo segnalata nelle prime ore della mattinata, è risultata essere vuota: la persona che era al suo interno, conteggiata ieri dalle autorità fra le vittime, è riuscita ad allontanarsi in tempo. In una casa di Castel Bolognese invece è stato recuperato un uomo che non sarebbe voluto andare via dal suo appartamento con l’arrivo delle acque. Poco prima erano stati recuperati i corpi di due agricoltori, marito e moglie di 73 e 71 anni. Hanno perso la vita nel loro appartamento di Russi, comune del Ravennate. A lanciare l’allarme già da ieri sui social era stato il figlio che non riusciva più a contattare la coppia. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino quando i soccorritori sono arrivati non c’era acqua nella casa, ma l’abitazione era tra quelle alluvionate nelle ore precedenti. Tra le ipotesi al vaglio si pensa quindi che i due fossero tornati in casa forse per recuperare un elettrodomestico e che possano esser morti per folgorazione. In Emilia-Romagna i comuni colpiti sono diventati 42 e ci sono 27 mila persone senza elettricità. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato che sarà deliberato lo stato di calamità per le zone interessate.

Gli altri morti nella alluvione dell’Emilia-Romagna

Le altre vittime delle scorso ore sono emerse nella provincia di Cesena (quattro), tre a Forlì, tre nel Ravennate e una nel Bolognese. Tre di loro hanno perso la vita mettendo in salvo i loro animali. A Cesena Palma Maraldi e il marito Sauro Manuzzi sono stati travolti dalla piena del Savio a Ronta di Cesena, dove avevano la loro azienda agricola. Stavano cercando di metter in salvo la loro amata asina. Lui, 69 anni, è morto a due passi da casa mentre il corpo della moglie, 60enne, è stato trovato a una ventina di chilometri, sulla spiaggia di Zadina, propaggine nord del litorale di Cesenatico. Sempre nel Cesenate hanno perso la vita un anziano per malore e il 77enne Riccardo Soldati, colpito da un costone franato da una collina mentre era nel suo giardino con la moglie a Casale di Calisese. A Forlì invece ha perso la vita Vittorio Tozzi, di 75 anni, annegato nella sua abitazione dopo l’esondazione del fiume Montone. Cercava di metter i salvo i suoi coniglietti. Nel quartiere Cava sono morti Franco Prati, di 64 anni, e la moglie Adriana Mazzoli, di 53 anni.

