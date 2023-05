No! Questo non è il sottopassaggio della Stazione Centrale di Bologna allagato

Il sottopassaggio risulta troppo piccolo e corto rispetto a quelli della stazione di Bologna, così come non quadrano i numeri dei binari

Nubifragi ed esondazioni hanno colpito molte zone della regione Emila-Romagna. Circola un video di un sottopassaggio allagato attribuito alla Stazione Centrale di Bologna. La clip è senza audio e non è possibile comprendere se l’autore abbia commentato la scena indicando il luogo dove si trovava. Inoltre, le scritte presenti nei muri con le indicazioni non risultano leggibili, salvo i numeri dei binari raggiungibili da un ascensore. Sono proprio questi a mettere in dubbio l’indicazione geografica fornita dagli utenti.

Per chi ha fretta

Nel video si vede un ascensore che porta ai binari 2 e 3.

Nella stazione Centrale di Bologna i sottopassaggi portano ai binari dal 3 in poi, il 2 non è presente.

Il sottopassaggio è troppo corto e stretto rispetto a quelli presenti a Bologna.

Non è possibile che sia il sottopassaggio dell’alta velocità in quanto i binari sono quelli dal 16 al 19.

Il video è stato ripreso presso la stazione di Vado (Monzuno) a sud di Bologna.

Analisi

Ecco uno dei post che condivide il video attribuendolo alla Stazione Centrale di Bologna:

Nel video troviamo 4 elementi: a sinistra una rampa di scale, nel centro l’indicazione ai binari 2 e 3 con in mezzo un ascensore, per poi osservare la fine del sottopassaggio con il muro in fondo a destra.

I binari della stazione

La stazione Centrale di Bologna non ha solo 4 binari, mentre l’alta velocità riguarda in particolare i binari dal 16 al 19. Proponiamo per la comprensione questa grafica:

Nel video vengono indicati il binario 2 e 3, ma a Bologna Centrale il binario 2 non viene servito. Di fatto, il sottopassaggio serve per raggiungere i binari dal 3 in poi. C’è un binario 2, ma quello “Ovest” che si trova nella mappa in alto insieme ai binari 1 Ovest e il 3 Ovest. Sul sito Help.g2rail.com possiamo notare le indicazioni attraverso la seguente foto:

Il sottopassaggio che passa sotto a questi tre binari “Ovest” (“Secondo sottopassaggio ovest”) è il più lungo nell’infografica sotto riportata:

Tornando alla mancanza del binario 2, un pannello con le indicazioni in braile (qui un altro), situato nel sottopassaggio con l’ascensore, indica gli accessi da scale e ascensore ai binari 3 e 4, ma non al 2.

I sottopassaggi

Oltre al problema dei binari, il sottopassaggio mostrato nel video è troppo stretto rispetto a quelli della stazione Centrale di Bologna. Ecco un esempio:

La stazione di Vado (Monzuno)

L’utente Cinzia pubblica un post con le foto che riportano la situazione della stazione di Vado (Monzuno) a sud di Bologna:

Situazione odierna della stazione di Vado. Treni per Bologna sul Primo binario.

Cinzia pubblica anche un video che ci permette di riconoscere il sottopassaggio attribuito a Bologna:

Ecco gli elementi dei due video che confermano le riprese nello stesso luogo:

Troviamo il video del sottopassaggio in un reel pubblicato il 17 maggio 2023 dove si precisa che si tratta della stazione di Vado (Monzuno).

Conclusioni

Il video viene erroneamente attribuito alla stazione Centrale di Bologna. Questo risulta, di fatto, troppo piccolo e stretto per una stazione che ha ben più dei 4 binari indicati nel video, ma soprattutto dove il binario 2 non viene servito da scale e ascensori in quanto non c’è l’accesso per i passeggeri.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: