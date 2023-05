Maltempo in Emilia-Romagna, a Cesena i giovani si organizzano in chat e vanno a spalare le strade

C’è chi avvisa di anziani con elettrodomestici da buttare, chi si offre per portare cibo, secchi per portare via l’acqua, coperte.

Dopo l’esondazione del fiume Savio a Cesena i cittadini si sono rimboccati le maniche per ripulire strade e abitazioni. E a darsi da fare sono stati soprattutto i giovani. Muniti di badili, si sono dati appuntamento sulle chat e tra gruppi di amici per spalare il fango. Tra i gruppi utilizzati, racconta l’agenzia di stampa Ansa, anche “Sos Cesena” su Telegram. Nelle ultime ore il canale si è trasformato nella chat di richieste di aiuto per lavori post-emergenziali, come lo sgombero di cantine e vani allagati dal materiale inzuppato d’acqua. C’è chi avvisa di anziani con elettrodomestici da buttare, chi si offre per portare cibo, secchi per portare via l’acqua, coperte. E così già da ieri si sono visti per le strade della città frotte di residenti, molti giovanissimi, provenienti anche da altri comuni della Romagna, con stivali e badili.

