La ragazza che ha filmato il suo molestatore su un treno regionale: «Qualcuno mi ha chiesto come ero vestita»

Gnima, 30 anni, è l’autrice del video in cui filma un molestatore su un treno regionale Milano-Chiasso. Nelle immagini si vede l’uomo che gira per il treno con il pene in vista e si tocca. Lei reagisce: «Ti devi levare, ora vado dalla polizia». L’uomo è un 25enne originario dello Sri Lanka che è stato individuato e denunciato per atti osceni. Lei oggi racconta la sua esperienza all’edizione milanese del Corriere della Sera: «Me ne sono accorta sulla banchina. Mi fissava. Sono salita su una carrozza centrale. A treno partito me lo sono ritrovato a bordo, si masturbava. Quando ho iniziato a riprenderlo è uscito dal vagone e s’è chiuso in bagno. A quel punto mi sono alzata per cercare il capotreno». Ma lui è tornato indietro e si è avvicinato: «Gli ho sferrato un calcio. Poi ho raggiunto il capotreno che si è attivato per cercarlo con la Polfer. Ma era sparito».

Perché ha messo il video sui social

Gnima ha messo il video sui social network come prova di quello che può capitare a ogni donna. «Ma il problema è che diverse persone hanno strumentalizzato l’episodio. «E ancora una volta non si empatizza con la vittima. Qualcuno mi ha chiesto come fossi vestita. E ancora una volta non si parla di come tutelare i pendolari. Mai visti vigilanti sui treni». C’è anche un precedente: «L’anno scorso, a Monza, uno sconosciuto mi aveva infilato una mano sotto al vestito. Era una sera d’estate, in strada, davanti a molta gente. Urlavo, nessun aiuto». Perché, dice, una ragazza nera oggi è ancora vittima di pregiudizi: «Avranno pensato che fossi una prostituta».

