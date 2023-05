Silvio Berlusconi verso le dimissioni dal San Raffaele, l’ipotesi del ritorno a casa domani

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, potrebbe uscire dall’ospedale San Raffaele di Milano in tempi molto brevi. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, ci sono buone probabilità possa esser dimesso domani dall’Irccs di via Olgettina, dove era arrivato mercoledì 5 aprile per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Inizialmente ricoverato in terapia intensiva Berlusconi è poi passato in degenza ordinaria domenica 16 aprile. Dopo aver superato l’infezione respiratoria il leader forzista sta seguendo delle cure specifiche per la malattia ematologica che lo ha colpito. Nelle prossime ore l’indiscrezione – già paventata ieri dall’Ansa che parlava di dimissioni imminenti nel fine settimana – potrebbe esser confermata.

