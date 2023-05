La Spezia, due allevatori incornati da un toro. Il figlio accorso per aiutare il padre è grave

Due uomini, padre e figlio, sono stati aggrediti nel pomeriggio di oggi, sabato 20 maggio, da un toro del loro allevamento a Carro, in provincia di La Spezia: soccorsi e trasportati d’urgenza in elicottero in ospedale a Genova, sono ora ricoverati. Ad avere la peggio sarebbe stato il più giovane dei due, un uomo di 57 anni, intervenuto per tentare di aiutare il padre contro cui si era scagliato in un primo momento l’animale. Secondo quanto ricostruito, i due stavano lavorando nel loro allevamento in Val di Vara, nell’entroterra spezzino, quando – per cause in via di accertamento – il toro si è liberato da un recinto ha

colpito l’allevatore più anziano. Il figlio è quindi accorso in suo aiuto, ma è stato a sua volta incornato dall’animale. Arrivati sul posto, i medici della Croce Rossa hanno soccorso i due feriti e hanno predisposto il trasporto in elicottero del figlio – in condizioni più critiche – all’Ospedale san Martino di Genova. Il padre ha riportato ferite meno profonde, ma i medici, considerata l’età dell’uomo, hanno a seguire predisposto anche per lui l’elitrasporto nella medesima struttura.

