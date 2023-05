Londra, si arrampica sulla sede della Bbc travestito da Uomo Ragno per prendere a martellate la statua dello scultore pedofilo – Il video

All’alba di questa mattina, sabato 20 maggio, un uomo ha indossato una maschera di Spiderman e si è arrampicato su un’impalcatura antistante il muro del quartier generale della BBC a Londra. Obiettivo della sua protesta: la statua di Prospero e Ariel realizzata da Eric Gill, che l’uomo ha preso a colpi di martello e scalpello. L’ira contro il monumento è dovuta al fatto che l’autore dell’opera, vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, raccontò apertamente nei suoi diari di aver abusato sessualmente delle sue figlie. Dopo diverse segnalazioni, è stato creato un cordone di polizia dalla parte superiore di Regent Street all’area anteriore la New Broadcasting House. L’uomo ha iniziato a inveire contro le forze dell’ordine, ma si è rifiutato per lunghissime ore di scendere (letteralmente) a compromessi. Soltanto dopo le 18 ora di Londra la polizia l’ha infine portato giù dall’impalcatura e arrestato.

L’artista e l’opera nel mirino

È la seconda volta, ricorda la stessa emittente britannica, che il lavoro degli anni ’30 esposto sulla facciata della Broadcasting House viene preso di mira. Un manifestante l’aveva già preso a martellate l’anno scorso, e i danni causati da quell’incidente sono ancora in fase di riparazione. Eric Gill nacque nel 1882 e divenne un influente artista, realizzando nel corso della sua vita diverse grandi sculture per edifici nel centro di Londra, tra cui la Cattedrale di Westminster e la sede originale della metropolitana di Londra. Morì nel 1940, ma nel 1989 fu pubblicata una biografia che riportava nel dettaglio alcuni passaggi del suo diario, in cui descriveva gli abusi sessuali commessi contro le sue due figlie maggiori, una relazione incestuosa con sua sorella e atti sessuali compiuti sul suo cane.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: