Grecia al voto, i primi exit poll: centrodestra avanti, la sinistra di Alexis Tsipras insegue

Si sono chiuse da pochi minuti le urne in Grecia, dove oggi i cittadini erano attesi alle urne per eleggere il nuovo Parlamento, dopo cinque anni di governo guidato del centrodestra di Kyriakos Mitsotakis. Secondo i primi exit poll diffusi dall’emittente ellenica Ert, il premier uscente andrebbe verso la riconferma: il suo partito Nuova Democrazia è accreditato in prima battuta di una forchetta di voti tra il 36 e il 40%. Secondo si piazzerebbe Syriza, il partito di sinistra guidato dall’ex primo ministro Alexis Tsipras – tra il 29 e il 35%. Ben più distanti resterebbero invece i socialisti del Pasok, accreditati di un bacino di voti tra il 9,5 e il 12,5%.

