Dalla bandiera di Mengoni all’Eurovision al video di un sottopassaggio allagato, passando per le “scie chimiche” – Le Fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. È stata la settimana dei complottismi: strane teorie sono circolate in merito all’ex premier giapponese Shinzo Abe, così come sulla bandiera Lgbtq+ sfoggiata da Marco Mengoni nel corso della 67° edizione dell’Eurovision Song Contest. Non solo: ha fatto discutere un libro che normalizzerebbe le fantomatiche scie chimiche agli occhi dei bambini. Si è diffusa molto anche l’assurda teoria secondo la quale un aereo aereo avrebbe «inseminato» le nuvole a Forlì e Cesena, per poi scatenare l’alluvione in Emilia-Romagna. In realtà il velivolo riprendeva il Giro d’Italia. In merito ai nubifragi ed esondazioni, circola anche un video che secondo alcuni utenti avrebbe ritratto un sottopassaggio allagato della Stazione Centrale di Bologna. In realtà quella mostrata è la stazione di un’altra località. Un altro video è stato decontestualizzato: quello di un gruppo di cinghiali lungo una strada sterrata, che secondo chi l’ha condiviso era stato girato in Puglia nel 2023. Mentre in realtà le riprese erano state effettuate a Matera nel 2020.

