La passione (professionale) di Fedez è Gigi Hadid. Ma Chiara Ferragni non sembra entusiasta… – Il video

Fedez e Chiara Ferragni litigano su Gigi Hadid. In un filmato pubblicato su Instagram i due discutono della modella statunitense. E il rapper spiega che ha una passione professionale per lei: «Mi hanno chiesto cosa ne pensi di lei. Ritengo che sia una grande professionista», dice Fedez sorridendo mentre Ferragni risponde «va bene» ma sembra un po’ nervosetta. «Ho messo like alla sua foto perché era fatta bene, professionale», continua lui. Che poi precisa: «Non a tutte le foto metto like». Lei annuisce ma non sembra convintissima. Alla fine se ne esce con un «va bene, dai». E lui: «Fiuuu. Ho sudato freddo, raga».

