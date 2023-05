Tenta di rapire un bimbo di 2 anni a Milano, bloccata dopo l’inseguimento del padre: denunciata una 22enne

Soffrirebbe di problemi psicologici la 22enne denunciata per il tentativo di rapimento di un bambino di due anni ieri pomeriggio, 21 maggio, a Milano. L’episodio è avvenuto in pochi attimi, con la ragazza che si è avvicinata al piccolo che stava giocando con altri bambini in piazza Gae Aulenti, affollata di gente a passeggio di domenica pomeriggio, con i genitori poco distanti che li tenevano d’occhio. La 22enne avrebbe detto qualcosa al bambino di 2 anni, poi all’improvviso lo ha afferrato per prenderlo in braccio e ha cercato di allontanarsi rapidamente verso la vicina stazione Garibaldi. Il padre del piccolo, un milanese di 41 anni, si è lanciato all’inseguimento della ragazza che lo insultava mentre cercava di scappare. L’uomo ha urlato: «Lascialo!” e dopo circa 100 metri è riuscito a raggiungere la 22enne togliendole il bambino. Subito dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano, che erano stati avvertiti dagli altri genitori. Sentite le persone che hanno assistito all’episodio, i militari hanno bloccato la 22enne che si trovava ancora in zona.

