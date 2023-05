Sampdoria, ore decisive per il salvataggio: tra Garrone e Barnaba spunta il padrone del Leeds Radrizzani

Ventesima su 20 squadre a due giornate dalla fine, la Sampdoria è ormai certa di retrocedere. E la partita per la sua sopravvivenza questa settimana non si gioca a Marassi, ma nella sede societaria di Corte Lambruschini dove venerdì prossimo è prevista un’assemblea straordinaria degli azionisti blucerchiati. Vanno trovati i soldi per evitare il fallimento e una potenziale nuovo inizio in serie D. C’è da fare un aumento di capitale, vanno pagati gli stipendi dei tesserati e sanati i debiti principali entro il 20 giugno. Per questo i blucerchiati cercano un nuovo proprietario. A proporsi in pole c’è Alessandro Barnaba, finanziere romano rappresentante di Merlyn Partners che gode dell’appoggio dell’ex presidente Edoardo Garrone e sarebbe arrivato alla sua sesta offerta per il club. Ma nelle ultime ore si fa forte anche la candidatura del proprietario del Leeds Andrea Radrizzani con Gestio Capital-Aser Ventures.

Il testa a testa

Fosse per Radrizzani, il testa a testa con Barnaba sarebbe già finito. «Abbiamo inviato venerdì un’offerta vincolante per rilevare la Sampdoria. Siamo pronti a procedere per chiuderla. Abbiamo già trovato un accordo con le banche sui debiti pregressi e ci sono 55 milioni subito più altri 20 disponibili per la salvezza e il rilancio. Inoltre una serie di investitori istituzionali stanno esaminando il dossier». A parlare è il socio di Radrizzani, Matteo Manfredi, che spiega le manovre citato dal Secolo XIX. Ma per l’imprenditore italiano in passato accostato all’Inter, l’acquisto del club non sarebbe tutto. «Mercoledì a Genova abbiamo parlato con il sindaco Bucci, il nostro progetto prevede anche l’acquisto del Ferraris con la proprietà del Genoa». Insomma, il testa a testa è iniziato, e presto si saprà chi avrà la meglio per il «sì» di Ferrero. Intanto, riporta l’edizione genovese de La Repubblica, i tifosi hanno già organizzato un corteo da Corte Lambruschi a Marassi, in occasione dell’ultima di campionato, venerdì. Lo stesso giorno dell’assemblea.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: