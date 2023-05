Bonaccini dopo il vertice con Meloni: «Giovedì von der Leyen nei luoghi dell’alluvione, vogliamo ricostruire tutto» – Il video

Ad esprimere la vicinanza dell’Europa (che dovrebbe tradursi anche in aiuti concreti) sarà la presidente Ursula von der Leyen in persona. Lo conferma, dopo il vertice a palazzo Chigi con Giorgia Meloni e i ministri competenti, il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: «Giovedì verrà la presidente von der Leyen». Il governatore ha spiegato anche che il decreto Alluvione approvato oggi è solo una prima parte degli interventi in programma: «Servirà poi un decreto per la ricostruzione. Per il terremoto con 12 miliardi di euro di danni abbiamo ricostruito quasi tutto. Abbiamo bisogno di norme di semplificazione per una capacità di intervento adeguata ad una ricostruzione che sia fatta bene, nel pieno rispetto della legalità ma anche rapida, per far ripartire una regione prima per export procapite. Sono miliardi di euro di danni».

