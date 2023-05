Ita Airways, accordo Mef-Lufthansa: attesa la firma per la cessione del 40% ai tedeschi

Tesoro e Lufhtansa sembrano aver trovato l’accordo per la cessione del 40% di Ita-Airways. La firma dell’intesa per la (futura) privatizzazione della compagnia di bandiera potrebbe arrivare già domani, giovedì 25 maggio. La più grande compagnia aerea europea dovrebbe entrare in Ita, scrive il Corriere della Sera, con un aumento di capitale riservato arrivando fino al 40%. La proposta dei tedeschi al Mef – finora proprietario della compagnia aerea nazionale al 100% – si aggirava inizialmente intorno a 250 milioni, ma dopo diverse trattative si è arrivati a 320-330 milioni. Il prezzo è stato, infatti, tra gli elementi chiave dell’accordo e potrebbe essere la base per il successivo acquisto nei prossimi anni da parte dei tedeschi. Nel primo semestre 2026 Lufthansa, infatti, – spiega il quotidiano di Milano – potrà far scattare la condizioni che ipotizza di acquistare un altro 50-55% per circa 500 milioni di euro. Se dovesse arrivare la firma, l’intesa dovrà essere approvata dall’Antitrust Ue e ci potrebbero volere dai 3 ai 4 mesi per ulteriori approfondimenti.

