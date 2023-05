Milano, la serata folle con gli amici dello youtuber Corse: naso rotto al barista e locale devastato

Milano, zona Repubblica, Corse (Prontosoccorse su Tik Tok) e due suoi amici si trovano al Monkey, un locale della zona. Uno dei tre ragazzi, per cause poco chiare, perde la pazienza e inizia a spaccare alcune bottiglie. Da lì in poi la situazione degenera con tanto di vetrina in frantumi, barman ferito e una cliente colpita. A denunciare l’aggressione è il titolare stesso del locale, parlando dei danni subiti con Il Giorno. «Due persone finite al pronto soccorso: un dipendente del locale a cui è stato rotto il naso con un pugno e una cliente che ha riportato lividi un po’ ovunque e che ha dovuto indossare il collare. Per non parlare dei vetri sfondati a pugni e dell’urina nel secchio della pattumiera in bagno», spiega il titolare in un video girato dai suoi dipendenti. Le scuse, stando al suo racconto, non sarebbero ancora arrivate: «Stiamo aspettando pubbliche scuse da questi individui. Consiglio mio: smettete di seguire certi personaggi». Secondo quanto riporta la testata, Corse, youtuber 24enne, avrebbe litigato con il barista insieme a un suo amico di 22, pure lui youtuber. Nel parapiglia sarebbe rimasta ferita anche una cliente che tentava di difendere il dipendente. Corse è stato intanto denunciato perché aveva addosso un coltello. L’altro ragazzo del gruppo, di 23 anni, è stato invece indagato per aver danneggiato la vetrata del locale.

