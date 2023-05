Milano, lo studente che vive in 9 metri quadrati per 650 euro al mese: «Il mio letto? È sul soppalco»

Alessandro Cerioni è uno studente marchigiano al primo anno di dottorato al Politecnico di Milano. E racconta a La Stampa che lui attualmente vive in un monolocale di 9 metri quadrati. Per il quale paga un affitto di 650 euro al mese più le bollette (altri 100 circa ogni due mesi). Ma il monolocale è vicino a Porta Venezia e tutto sommato gli conviene: «Si, è un po’ basso. Ma ora forse ho trovato un’altra casa». Cerioni ha una borsa di studio ma non riesce lo stesso a mantenersi autonomamente. «I miei mi aiutano, anche se vorrei essere indipendente», dice. La stanza singola che ha trovato ha lo stesso prezzo del monolocale. Ma sono 15 metri quadrati. «E anche una cucina e un bagno a parte», aggiunge. «L’ultimo anno di studi l’ho fatto in Svezia. Anche lì i costi erano alti. Se mi fossi fermato lì per il dottorato, avrei avuto un costo analogo di casa, a fronte di una borsa di studio di 30 mila euro all’anno: un po’ diverso da qui». Infine, un ultimo dubbio: il bagno c’è? «Certo che c’è, è nella doccia».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: