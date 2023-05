Livorno, nuovo caso di arresto violento: il Carabiniere sferra un calcio in faccia a un ragazzo durante il fermo – Il video

Spunta una nuovo video-denuncia contro le forze dell’ordine. All’indomani del caso della donna di 41 anni aggredita da alcuni poliziotti a Milano, è la pagina social Welcome to favelas a condividere un nuovo filmato diventato virale. Nel video, girato mercoledì 24 maggio a Livorno, si vede un giovane fermato in strada da due carabinieri. A un certo punto, uno dei due sferra un calcio in faccia al ragazzo, già bloccato a terra dal collega. I due carabinieri ripetono più volte la parola «Fermo», con il giovane che è già immobilizzato a terra. Mentre il ragazzo viene ammanettato, uno dei due militari lo tiene per il collo. «Mi fa male la gamba!», si sente urlare. E poi ancora: «La gente mi guarda, così mi fanno le foto». Interpellato sull’episodio, il comando dei Carabinieri afferma che «tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell’Arma». Per questo, fa sapere il comando di Livorno, «il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: