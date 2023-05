Maddie McCann, chiuse dopo 3 giorni le ricerche in Portogallo: trovato materiale da analizzare in Germania

Si sono concluse oggi, giovedì 25 maggio, le nuove ricerche attorno al bacino idrico del fiume Arade, in Algarve, a caccia di indizi sulla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, dove trascorreva le vacanze con la famiglia. La polizia portoghese ha fatto sapere, tramite un comunicato, che le procedure richieste dai colleghi tedeschi sono state portate a termine e che il materiale raccolto dopo tre giorni di ricerche verrà analizzato in Germania. Gli investigatori, che propendono per l’ipotesi dell’uccisione della bambina, non hanno mai dichiarato che sul fiume Arade, a 50 km da dove la bambina è scomparsa, si cercasse il suo corpo, né si può escludere che da queste ulteriori ricerche emergano indizi su eventuali altri crimini commessi da Christian Brueckner, il 47enne formalmente sospettato di aver rapito e ucciso Maddie e in carcere in Germania dal 2019 per diversi crimini di violenza sessuale commessi tra il 2000 e il 2017 anche in Portogallo, dove ha vissuto tra il 1995 e il 2007. Secondo lo studio dei tabulati telefonici, infatti, il 3 maggio 2007 il sospettato si trovava nei pressi dell’Ocean Club di Praia da Luz, la struttura turistica dove la famiglia McCann trascorreva le ferie e dal cui appartamento la bambina scomparve mentre i genitori erano a cena a pochi metri di distanza. Tra martedì e giovedì, gli investigatori hanno setacciato sul bacino idrico della zona, in una piccola lingua di terra circondata da alberi che in alcune deposizioni lo stesso Brueckner aveva descritto come un «piccolo paradiso» dove era solito appartarsi. Il luogo era già stato teatro di ricerche nel 2008 su iniziativa di un avvocato di Madeira, Marcos Aragão Correia, il quale ricevette una segnalazione secondo la quale la piccola sarebbe stata gettata in acqua da quelle parti.

Foto di copertina: ANSA/KOEN SUYK | I genitori di Madeleine McCann

