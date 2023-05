Maddie McCann, l’ultima svolta in Portogallo: ricerche in una diga vicina al luogo della scomparsa

Potrebbe esserci una svolta nel caso della piccola Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura nella frazione di Lagos, Portogallo. La polizia che sta indagando sul caso effettuerà dei rilievi nel bacino idrico in Portogallo. Martedì – riporta la BBC – inizieranno le ricerche nella diga di Arade, a 50 km da dove la bambina è scomparsa. La perquisizione è stata richiesta dalla polizia tedesca. Il tedesco Christian Brueckner, 45 anni, è finora l’unico formalmente sospettato sul caso della piccola Maddie. In carcere dal 2019 (non per il caso McCann) è stato condannato per reati sessuali ed è accusato di aver commesso cinque reati a sfondo sessuale tra il 2000 e il 2017: tre capi di imputazione per stupro e due abusi sessuali su minori. Secondo una pista battuta dagli inquirenti Brueckner (che ha vissuto proprio in Portogallo tra il 1995 e il 2007) sarebbe entrato nella stanza d’albergo dei genitori della piccola per un furto ma avrebbe deciso poi di portare via la bambina. una novità, non da poco, è che accanto agli inquirenti tedeschi ci saranno anche i colleghi inglesi, riporta il portoghese Expreso.

Come scomparve Maddie McCann

Maddie si trovava in vacanza con i genitori Kate Healy McCann e Gerry McCann, entrambi medici, il fratellino Sean e la sorellina Amelie, gemelli di due anni in Portogallo, a Praia da Luz, quando scomparve nel nulla. La bambina fu lasciata senza sorveglianza, con i suoi fratellini, la sera del 3 maggio 2007, in una camera da letto al pianterreno del residence dove alloggiavano. I genitori cenavano con altre tre coppie di amici in un ristorante a circa 120 metri di distanza. A intervalli regolari, durante la cena, qualcuno del gruppo si recava in albergo a controllare che i bambini stessero bene. Il caso, seguito dall’Interpol, è montato fin da subito sui media di tutto il mondo. Tante le piste seguite negli anni, inclusi i sospetti, rivelatisi poi infondati, sulla famiglia della piccola. Il 4 giugno 2020 la procura federale di Germania ha dichiarato che un loro cittadino tedesco di 43 anni, Christian Brückner, già condannato per lo stupro di una turista di 72 anni, risulta indagato del rapimento e dell’omicidio di Madeleine McCann, oltre che quello di una bambina tedesca. Brueckner si sarebbe vantato con un amico di sapere «cosa era successo» alla bambina inglese, mentre entrambi guardavano, in un bar in Germania, un servizio in tv in occasione dei 10 anni dalla scomparsa. Secondo l’ipotesi della procura tedesca Maddie McCann sarebbe morta poco dopo la scomparsa.

