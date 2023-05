La Russia porta armi nucleari «non strategiche» in Bielorussia. Shoigu: «Stiamo resistendo alla guerra dell’Occidente contro di noi»

Alcune armi nucleari russe non strategiche sono in fase di dispiegamento in Bielorussia. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, citato dall’agenzia Interfax. «Una guerra non dichiarata condotta dai paesi occidentali è stata scatenata contro Mosca e Minsk», ha detto Shoigu. Per questo, sostiene il ministro, i due Paesi sono stati costretti a prendere contro-misure. Shoigu punta il dito contro la Nato: «Oggi stiamo resistendo insieme all’Occidente collettivo, che sta conducendo una guerra essenzialmente non dichiarata contro i nostri paesi. L’attività militare della Nato ha acquisito la direzione più aggressiva». Il ministero della Difesa russo ha precisato che, anche se le armi nucleari si trovano in territorio bielorusso, la decisione su un eventuale utilizzo spetta a Mosca.

Credits foto: EPA | Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu

Continua a leggere su Open

Leggi anche: