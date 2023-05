Anche il fondo del Qatar verso la Sampdoria, l’indiscrezione dalla Francia: trattativa avanzata con Ferrero

La Qatar Sports Investements del presidente Nasser Al-Khelaifi che possiede il Paris Saint-Germain sarebbe a un passo dall’acquisto di una quota di minoranza della Sampdoria di Massimo Ferrero. A rivelarlo è il quotidiano sportivo francese L’Equipe che sottolinea come il fondo qatariota non sarebbe l’unico in quest’avventura. Si unirà, infatti, ad Aser Ventures, proprietaria del Leeds United, il cui azionista, Andrea Radrizzani, vorrebbe prendere la quota di maggioranza del club blucerchiato. Un’iniziativa che il giornale di Parigi racconta potrebbe portare la QSI a investire, a lungo termine, direttamente nel Leeds United. Sulla Sampdoria ci sarebbe inoltre un’altra offerta, ma al momento Qatar Sports Investments-Aser Ventures sarebbero i favoriti. Tuttavia, il club di Genova non sembra essere l’unico interesse di Al-Khelaifi. Sempre secondo L’Equipe, infatti, nel mirino di QSI ci sarebbero anche Malaga, Santos e un club belga con l’obiettivo di espandere la propria rete di influenza.

Chi è Andrea Radrizzani

Imprenditore, 48 anni, lombardo. Radrizzani ha rilevato il Leeds United nel 2017 da Massimo Cellino, riportandolo in Premier League con Marcelo Bielsa alla guida. Ha di recente venduto Eleven Sports, la piattaforma per lo streaming sportivo fondata nel 2015, a DAZN, dove siete nel cda. Nel 2015 ha fondato Aser Ventures, la società di investimento nel settore sportivo proprietaria del Leeds e che secondo l’Equipe, vorrebbe prendere la quota di maggioranza della Sampdoria. Nel corso della sua carriera è sempre riuscito a fondere calcio e finanza: i primi passi li ha mossi in Media Partners di Marco Bogarelli, finita dentro Infront e poi nel 2017 con Riccardo Silva nella Mp Silva che distribuisce i diritti sportivi e attraverso cui riesce a siglare 70 partnership da Nba a Fifa a Premier League.

Foto copertina: ANSA/YOAN VALAT | Nasser Al-Khelaifi, presidente della Qatar Sports Investements che possiede il Psg

