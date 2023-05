Cassino, 34enne uccisa in casa con decine di coltellate. Killer in fuga: «L’ha sfregiata»

Giallo a Cassino, in provincia di Frosinone, dove è stata trovata morte, uccisa a coltellate, una donna di 34 anni di origini dominicane. L’omicidio è avvenuto nel pieno centro della città, al secondo piano di una palazzina in via Pascoli 104. La donna è stata trovata senza vita in abiti da notte, stesa sul letto. Sul corpo sono state rinvenute due coltellate, mentre il volto e il collo sono stati sfregiati da decine di fendenti. Tutti i colpi risultano essere stati inferti con la stessa lama. Gli abitanti del condominio hanno riferito agli agenti di non aver sentito né urla né richieste di aiuto. A lanciare l’allarme intorno alle 14 di oggi, 27 maggio, è stato un tecnico del gas, vicino di casa della vittima, che alle forze dell’ordine ha dichiarato di avere un appuntamento con la donna per controllare i fornelli in cucina, perché nei giorni scorsi la donna aveva sentito odore di gas nell’appartamento e gli aveva chiesto di passare.

Il ritrovamento del corpo

L’uomo ha dichiarato di essersi presentato una prima all’ingresso e di aver trovato la porta aperta, ma nessuno ha risposto al campanello. Pensando fosse uscita a fare le commissioni – ha dichiarato dall’uomo – il vicino di casa è tornato una seconda volta e, dopo aver trovato nuovamente la porta aperta e nessuno che rispondeva al citofono è entrato in casa. «Ho visto a terra sangue dappertutto, nell’ingresso e nella stanza adiacente e ho chiamato, ma nessuno mi ha risposto. A quel punto sono uscito e ho chiamato la polizia», ha detto agli agenti. Sul posto è intervenuta la Squadra mobile di Frosinone, che ha posto sotto sequestro le telecamere di sorveglianza nella zona per analizzare i video esterni ed è stato sequestrato anche il cellulare della donna, per ricostruire la catena dei contatti.

Le indagini

Gli investigatori si starebbero concentrando in particolare su un uomo, che ritengono esser stato l’ultimo a incontrare la vittima. L’uomo, di cui al momento non si conoscono dettagli, ha incontrato la donna nel suo appartamento per una prestazione a pagamento. Secondo quanto riferito dai residenti del palazzo, in quell’abitazione nell’ultimo periodo vi era un continuo susseguirsi di donne. Questo fattore avvalorerebbe le ipotesi degli agenti, secondo cui la 34enne sarebbe stata uccisa da un presunto cliente. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione, setacciato sia il palazzo sia i bidoni dell’immondizia nell’area circostante, senza però trovare l’arma del delitto. Intanto è caccia al killer.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: