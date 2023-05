Paesi Bassi, i manifestanti di Extinction Rebellion bloccano un’autostrada per cinque ore: 1.600 attivisti fermati

La polizia olandese ha fatto ricorso ai cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti. Ha fermato 1.579 persone e annunciato che ne perseguirà penalmente almeno 40 per vandalismo e oltraggio. Eppure, da mezzogiorno di oggi, 27 maggio, alle cinque del pomeriggio, il movimento ambientalista di Extinction Rebellion è riuscito nell’intento di bloccare l’autostrada A12 dell’Aia. I membri dell’organizzazione sono stati accompagnati da migliaia di sostenitori nella protesta contro i sussidi pubblici all’industria dei combustibili fossili. Molti i disagi ai cittadini, che non hanno potuto percorrere una delle arterie principali della città per cinque ore. Tra i dimostranti, diverse celebrità olandesi. Una di loro, Carice van Houten, famosa per il suo ruolo di Melisandre nella serie Game of Thrones, è stata anche arrestata dalla polizia. Secondo l’agenzia di stampa olandese Anp, l’attrice è stata rilasciata poco dopo, ma non è noto se ci sarà anche il suo nome nella lista dei perseguiti per i reati di vandalismo e oltraggio. È la settima volta che Extinction Rebellion organizza un blocco dell’A12: l’ultima volta, l’11 marzo scorso, sono stati circa 700 gli attivisti a essere fermati dalle forze dell’ordine.

