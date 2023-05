Amsterdam, Springsteen inciampa e cade sul palco durante il concerto – Il video

Capita a tutti di inciampare e cadere, ma la tempra la si vede nel rialzarsi. E a essere protagonista di un piccolo incidente di percorso sul palco è stato Bruce Springsteen, durante lo show alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Al termine dell’esecuzione di Ghost, passando dalla passerella al palco, il Boss è inciampato sui gradini ed è ruzzolato a terra, dove è rimasto per alcuni secondi. Fortunatamente non si è trattato di una caduta grave, e Springsteen ha cercato di sdrammatizzare quanto accaduto, allargando le braccia al cielo e facendo finta di non riuscire a rialzarsi, con sorriso beffardo. Ad aiutarlo a risollevarsi ci hanno pensato il chitarrista Nils Lofgren e due membri dello staff, che sono subito intervenuti per aiutare Springsteen a rimettersi in piedi. E però the show must go on, e così il Boss ha preso il microfono e ha rassicurato i fan sorridendo e ha urlato alla folla: «Goodnight everybody!», quasi a voler salutare il pubblico e chiudere il concerto. Ma pochi attimi dopo, ha ripreso la chitarra in mano e dopo essersi strofinato le mani sorridendo, ha continuato lo spettacolo, riprendendo a cantare e fino alla fine dell’evento. Per la gioia di tutti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: