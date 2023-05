Erdogan ora è irraggiungibile: continuerà a guidare la Turchia per i prossimi 5 anni

Sta per concludersi lo spoglio dei voti dei cittadini turchi, chiamati oggi, 28 maggio, a eleggere il prossimo presidente. Al ballottaggio si sono sfidati Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu. I media del Paese, poco dopo le 18, hanno dato per assodata la vittoria del presidente uscente: Erdogan guiderà la Turchia per altri cinque anni. L’andamento dello scrutinio ha visto alcune agenzie di stampa discostarsi dal risultato che, nel tardo pomeriggio, è apparso definitivo. Secondo Anadolu, con il 55% delle schede schede scrutinate, il presidente uscente aveva raccolto il 55,8% dei consensi, contro il 44,2% dell’avversario. Per l’agenzia Anka, invece, con il 51% delle schede conteggiate, era Kilicdaroglu a essere in testa, al 51,12%, contro il 48,88% di Erdogan. La Commissione elettorale suprema ha fatto sapere che, durante le procedure di voto, «non si è verificata alcuna situazione negativa». Per quanto riguarda l’affluenza, sempre Anadolu ha riferito che la percentuale di elettori è calata al secondo turno: l’84,2% dei cittadini turchi si sarebbe recato alle urne, mentre due settimane fa aveva partecipato al voto oltre l’88% degli aventi diritto.

