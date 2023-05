Papa Francesco negli studi Rai di Saxa Rubra, l’emozione della conduttrice Bianchetti: «Una festa incredibile»

Andrà in onda il prossimo 4 giugno alle 9.40 su Rai1 l’intervista di Papa Francesco per il programma A sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti. Si è trattato della prima volta che un pontefice è entrato negli studi Rai di Saxa Rubra. Nel corso dell’intervista, il Santo Padre ha dichiarato: «Con la pace si guadagna poco, ma si guadagna sempre. Con la guerra si perde tutto», rievocando le parole pronunciate da Pio XII nell’agosto del 1939. L’intervista inizialmente era stata fissata per marzo, ma venne rinviata a causa della polmonite che colpì il Pontefice e per cui si rese necessario il ricovero al Gemelli di Roma. Ma cosa ha rappresentato per i giornalisti Rai la presenza di Bergoglio in studio? Lorena Bianchetti, ospite di Domenica In, ha definito l’ospitata del Papa «una gioia, una festa incredibile per A Sua Immagine e per tutta l’azienda: è stato un evento eccezionale, per la prima volta un pontefice si è recato in uno studio televisivo e poi quell’abbraccio, all’insegna delle tenerezza». «Abbiamo parlato di tutto quello che caratterizza la nostra quotidianità – ha proseguito la conduttrice – spaziando dal tema dalla violenza delle parole e del bullismo sino alla guerra, alle alluvioni e alle calamità naturali». A colpire Bianchetti sono state la «disponibilità» di Bergoglio, oltre alla sua «umanità, che può sembrare scontata» e la «tenerezza con cui ci ha offerto strumenti di vita».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: