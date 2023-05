Papa Francesco registra un’intervista per il programma «A sua immagine»: è la prima volta di un Pontefice negli studi Rai di Saxa Rubra

Dopo esser stato costretto ad annullare i suoi impegni nella giornata di ieri, venerdì 26 maggio, per colpa di qualche linea di febbre, Papa Francesco è tornato regolarmente a tenere udienze. E in giornata è stato negli studi Rai di Roma per registrare un’intervista per il programma «A sua immagine». È la prima volta che un Pontefice entra in uno studio televisivo Rai di Saxa Rubra. L’impegno era stato concordato già a marzo, poi il Papa era stato costretto ad annullare l’appuntamento a causa dei problemi fisici e al ricovero in ospedale. Superata la stanchezza del giorno prima, sabato mattina Bergoglio ha presieduto in Vaticano un incontro con i partecipanti al convegnode «La Civiltà Cattolica» con la Georgetown University sul tema L’estetica globale dell’immaginazione cattolica. Poi è andato a Saxa Rubra, a Roma nord, dove si trovano gli studi tv della Rai. Qui è stato accolto dal neo amministratore delegato Roberto Sergio e dalla conduttrice della trasmissione, Lorena Bianchetti. L’intervista registrata dovrebbe andare in onda domenica 4 giugno.

