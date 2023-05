Elezioni comunali, via allo spoglio dei ballottaggi: ecco le sfide principali

Si sono chiuse alle 15 le urne per la seconda tornata delle elezioni comunali di questa primavera. Ai balloattaggi hanno partecipato 41 comuni, tra i quali 7 capoluoghi di provincia, incluso uno di regione: Ancona, appunto, oltre a Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni e Brindisi. Hanno poi votato 128 comuni in Sicilia (incluse Siracusa, Ragusa, Trapani e Catania) e 39 in Sardegna. L’affluenza è stata complessivamente molto bassa: alle elezioni nelle regioni a statuto ordinario, ieri sera alle 23 l’affluenza era stata del 37,5%, sensibilmente più bassa del primo turno, quando aveva partecipato il 45,4% degli aventi diritto. Leggermente meglio era andata in Sicilia, sebbene il dato sia più basso della scorsa tornata elettorale: 44,38%.

Le sfide da tenere d’occhio

Le sfide sono interessanti, alcune anche con qualche piccola valenza generale: Ancona, prima di tutto, storicamente guidata dal centrosinistra (la candidata è Ida Simonella) e che invece il centrodestra vorrebbe espugnare con Daniele Silvetti. Vicenza, dove il sindaco uscente, Francesco Rucco, è di centrodestra ma al primo turno è stato superato nelle preferenze da Giacomo Possamai (44,1% contro 46,2%). Poi ci sono i tre capoluoghi toscani, anche se a Pisa il sindaco uscente Michele Conti al primo turno si è fermato ad un soffio dalla riconferma (e nel risultato dello sfidante di centrosinistra Paolo Martinelli peseranno le divisioni). C’è poi la particolarità di Terni, comune piccolo per carità, ma dove tutto si gioca tra il candidato di destra, Orlando Masselli, e l’outsider di area, Stefano Bandecchi. A Brindisi il candidato di centrodestra, Pino Marchionna, è dato per favorito.

Gli exit poll in Sicilia

Sono 128 i Comuni siciliani chiamati a rinnovare i Consigli comunali. Di questi, solo 15 centri superano i 15 mila abitanti: nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza, i ballottaggi si celebreranno l’11 e il 12 giugno. A Catania, secondo gli exit poll di Noto sondaggi è in vantaggio Enrico Tarantino, del centrodestra, in un range di consensi che va dal 56% al 60%. Centrodestra in vantaggio anche a Trapani, con Maurizio Miceli, tra il 42% e il 46%. Partita aperta a Siracusa, mentre a Ragusa appare netta la vittoria del sindaco uscente, il civico Giuseppe Cassì.

Affluenza media al 51,19%

In calo l’affluenza complessiva nei comuni al voto. Il dato medio quando i dati arrivati sono 842 su 1.595, è in calo di otto punti rispetto al primo turno: 51,19% contro il 59,47% di due settimane fa. In Sardegna, dove si vota per 171 comuni, l’affluenza è al 66,62% mentre mancano ancora i dati sulla Sardegna.

I risultati principali

A metà dello spoglio per i ballottaggi, ci sono già alcune sorprese da confermare al momento dello spoglio definitivo: A Vicenza, con metà delle sezioni scrutinate, è in vantaggio il candidato di centrosinistra Giacomo Possamai, col 56,6%, rispetto al risultato del sindaco uscente, Francesco Rucco, fermo al 48,4%. A metà degli scrutini, con 52 sezioni scrutinate su 99 il risultato più interessante è quello di Ancona, con un 51,3% per Daniele Silvetti (centrodestra) contro Ida Simonella al 48,7%. Per il capoluogo marchigiano sarebbe il primo passaggio al centrodestra almeno da vent’anni.

