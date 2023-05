Fabio Fazio, l’addio alla Rai sui social: «Se da Marte e Giove non sono arrivati segnali, cercheremo mondi inesplorati» – Il video

«Sono stato travolto da un’ondata di affetto e commozione che mi ha consolato e riscaldato». Saluta così il suo pubblico Fabio Fazio, all’indomani dell’ultima puntata di Che tempo che fa andata in onda su Rai Tre. «Il nostro rapporto continuerà, spero a lungo – aggiunge il conduttore -. Intanto mi porto via il ricordo bellissimo dell’abbraccio di tantissime persone che ci hanno seguito e in studio mi hanno fisicamente abbracciato e voglio restituire a tutti l’affetto ricevuto. Sono stati 40 anni bellissimi, grazie a tutti voi». Fazio, che porterà il suo programma sul Nove, ha chiuso la stagione con 2 milioni e 134mila spettatori e il 16,8% di share. «Se da Marte e da Giove non sono arrivati segnali, cercheremo mondi inesplorati», scherza il conduttore nel suo video-saluto sui social. E a rivolgere un ultimo ringraziamento al pubblico sono le due fedelissime di Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. «Un po’ di magone stasera, non ci viene proprio da ridere e scherzare», dice Littizzetto in una clip del backstage del programma. Presente nel video anche Roberto Saviano: «Parlare di libri qui è sempre stato speciale. Volevo chiudere questo percorso con un libro, perché la possibilità di rendere la televisione uno strumento culturale è ancora un cannone che mette molta paura».

Credits foto: ANSA/Mourad Balti Touati

