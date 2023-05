Il ministero dell’Università ci ricasca: cerca un «esperto in trasformazione digitale» a meno di 1250 euro al mese

Quindicimila euro lordi totali, circa 1250 lordi al mesi per un netto che sfiorerebbe gli 800 euro. Per solo un anno e solo per laureati con laurea magistrale in vari campi ma tutti abbastanza complessi, da Ingegneria gestionale a Informatica. Questa l’offerta per una figura di esperto nella pianificazione e nell’esecuzione degli interventi di trasformazione digitale al Ministero dell’Università e della ricerca. Il bando parla di un profilo con «comprovata esperienza» nello «sviluppo delle competenze digitali, nella realizzazione di interventi analisi e reingegnerizzazione dei processi e di implementazione ed evoluzione dei sistemi informativi a supporto». Ore di lavoro settimanali? Non definite. Il contratto, della durata di 12 mesi, potrebbe prolungarsi qualora il progetto non fosse chiuso. L’avviso, il 453, prevede ancora adesso alla data di stesura di questo pezzo, l’ammontare lordo di 15 mila euro.

L’annuncio sta iniziando a sollevare qualche dubbio sui social. Il ministero dell’Università e della Ricerca, guidato dalla forzista Anna Maria Bernini, non è proprio fortunato con i bandi e le offerte di lavoro. Lo scorso marzo Open sollevò il caso dei 15 esperti ad alta specializzazione da impiegare (senza stipendio) per almeno 18 mesi. Un avviso, poi ritirato, che conteneva un errore tecnico e che la ministra stesso ha definito inaccettabile, annunciando una indagine interna.

L’esperto in trasformazione digitale: i requisiti e le paghe nelle altre PA

Non è ben chiaro se anche stavolta siamo davanti a un errore tecnico. Sta di fatto che per questo incarico i requisiti minimi richiesti per la posizione sono la laurea magistrale in materie che includono Ingegneria gestionale, Informatica o Statistica, oltre ad alcune del settore Economico-aziendale. Viene richiesta anche una «consolidata esperienza in materia di analisi e reingegnerizzazione dei processi, con particolare riferimento ai processi di IT Service Management», la lingua inglese e il saper lavorare e gestire un gruppo di lavoro. Peccato che per figure similari, di alta responsabilità, altre PA paghino molto di più. Un esempio? Nel Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stesso esperto, con un incarico di sette mesi, riceve sui 120mila euro. E per contratti, più lunghi, tre anni, si viaggia sui 110mila euro.

