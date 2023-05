Omicidio Carol Maltesi, la procura chiede l’ergastolo per Davide Fontana

Ergastolo con due anni di isolamento diurno e risarcimento per il figlio e i genitori di lei. È la richiesta del pm Carlo Alberto Lafiandra che ha gestito il fascicolo d’indagine per l’omicidio di Carol Maltesi. La 26enne fu uccisa a Rescaldina – nel milanese – nel gennaio 2022 e il suo corpo fatto a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana, 44 anni, reo confesso. I due avevano avuto una breve relazione, durante la pandemia avevano condiviso alcuni video sulla piattaforma Onlyfans poi lei aveva deciso di trasferirsi a Verona per avvicinarsi a suo figlio, avuto da una precedente relazione. La procura di Busto Arsizio in provincia di Varese ha chiesto per Fontana due anni di isolamento diurno e l’ergastolo, oltre a un risarcimento di 2 milioni di euro per il figlio e 500mila euro a testa per i genitori di lei. La prossima udienza in aula è lunedì 5 giugno. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe colpito alla testa e alla gola Maltesi con un martello. Poi avrebbe conservato il corpo in un congelatore, per poi decidere di sbarazzarsene mettendolo in alcuni sacchi della spazzatura abbandonati nelle campagne del bresciano.

