Un uomo arrestato per l’omicidio di Charlotte Angie: ha confessato con i carabinieri

Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Carol Maltesi, 25 anni, in arte Charlotte Angie, milanese nota nel mondo dell’hard. La donna è stata ritrovata fatta a pezzi a Borno nel bresciano una settimana fa. L’uomo ha confessato l’omicidio durante un interrogatorio nella notte con i carabinieri. Il cadavere è stato tenuto in un congelatore, fatto a pezzi e poi gettato in un dirupo. Dove è stato trovato il 21 marzo scorso in alcuni sacchi neri. Nei confronti dell’uomo, residente nel milanese, i carabinieri del Comando provinciale di Brescia e della Compagnia di Breno hanno eseguito alle 4:30 un provvedimento di fermo emesso dal pm di Brescia Lorena Ghibaudo. È accusato di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere.

L’uomo che si è autoaccusato dell’omicidio è un dipendente di banca di Milano. I due erano vicini di casa e avevano avuto una relazione. L’uomo, che è stato sottoposto a fermo, ha confessato ai carabinieri di Brescia nella notte di aver prima colpito in testa la vittima al termine di un litigio e poi di aver deciso di farla a pezzi, nasconderla per un periodo nel freezer di casa a Milano e poi liberarsene a Borno. Charlotte Angie era attesa venerdì 11 marzo, tra le decine di ospiti del Luxy Erotic Festival, una tre giorni al Luxy club di corso Buenos Aires. La donna era alta circa 160 centimetri, pesava 50-55 chili aveva capelli scuri e le unghie delle mani e dei piedi particolarmente curate con l’applicazione di uno smalto di colore violetto con glitter argentati. Aveva tatuato “step by step” sulla caviglia destra, “wanderlust” sulla clavicola destra, “elegance is the” sulla schiena lato destra, una porzione di disegno sul gomito sinistro, “be brave” sul gomito sinistro, “fly” sul polso destro, una “V” rovesciata sulla coscia destra, “VV” rovesciate sulla coscia sinistra, “te” sul dorso della mano sinistra. Proprio i tatuaggi sono stati decisivi nell’identificazione del cadavere.

