I brutti voti, il coltello nello zaino e la pistola giocattolo: cosa sappiamo dello studente che ha accoltellato la prof ad Abbiategrasso

È arrivato a scuola con un coltello da caccia nascosto nello zaino lo studente che questa mattina ha aggredito un’insegnante all’Istituto tecnico Alessandrini di Abbiategrasso, alle porte di Milano. Il 16enne sarebbe entrato in classe, si sarebbe seduto al proprio banco e avrebbe tenuto il coltello ben nascosto. Dopodiché, sarebbe stato interrogato dalla docente di italiano, prendendo un’insufficienza. È solo a quel punto, alle 8:25, che la situazione avrebbe iniziato a degenerare: il ragazzo – ricostruisce Cesare Giuzzi sul Corriere – ha iniziato a discutere animatamente con la professoressa, fino a quando ha iniziato a colpirla con il coltello a un braccio e alla testa. I suoi compagni di classe sono scappati in lacrime, forse minacciati dal 16enne con una pistola giocattolo. Dopo pochi istanti, è scattato l’allarme dell’istituto e tutte le classi sono state evacuate immediatamente.

Il coltello e la pistola (a pallini)

Quando le prime pattuglie dei carabinieri sono arrivate, l’insegnante si era rifugiata in bagno, mentre lo studente si trovava ancora in aula: da solo e con la testa tra le mani. Sembra che dopo essersi reso conto del gesto il giovane avrebbe provato anche a ferirsi in modo superficiale. «Era in fondo all’aula, vicino alla finestra. Aveva il corpo insanguinato, si teneva la testa con le mani. Gli abbiamo parlato, lo abbiamo fatto avvicinare e inginocchiare a terra. Poi lo abbiamo ammanettato», hanno raccontato Francesco Stranieri e Marianna Angelicchia, i primi due carabinieri a intervenire nell’istituto. Il giovane, raccontano i militari, non ha opposto resistenza e si è mostrato «collaborativo». Quando i due carabinieri sono entrati in aula, il coltello era appoggiato su un banco, accanto a una pistola, risultata poi un’arma giocattolo caricata a pallini.

Le ipotesi sul movente

Ancora non è chiaro cosa abbia spinto il 16enne a presentarsi a scuola armato e aggredire la sua insegnante. Sembrerebbe però che nelle ultime settimane il giovane avesse ricevuto sei note disciplinari, di cui quattro firmate proprio dalla docente di italiano. «Non abbiamo mai avuto avvisaglie della possibilità di un comportamento simile, non potevamo certo immaginare questo, però domani era previsto un colloquio con lo studente e con i genitori per dei problemi didattici, sui quali non entriamo nei particolari», ha sottolineato Michele Raffaeli, dirigente scolastico dell’istituto. Pare infatti che il 16enne non abbia mai avuto particolari problemi di rendimento, né problemi di natura psichica. Nell’ultimo periodo sarebbe stato ripreso però più volte dai professori per motivi disciplinari.

