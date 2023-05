Milano, studente aggredisce prof a scuola con un’arma da taglio

Succede all’istituto Alessandrini di Abbiategrasso. L’insegnante non è in pericolo di vita

Uno studente di un istituto di secondo grado ha aggredito una professoressa stamattina 29 maggio ad Abbiategrasso in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata colpita al braccio con un’arma da taglio e non sarebbe in condizioni gravi. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri. Si era parlato all’inizio anche di una sparatoria. Il tutto è accaduto all’Istituto Emilia Alessandrini nella sede di via Einaudi ad Abbiategrasso. Secondo quanto riferito dal 118, intervenuto sul posto intorno alle 8.30, la professoressa, una donna di circa 50 anni, avrebbe riportato un taglio a un braccio e non sarebbe grave, mentre lo studente, un 16enne, avrebbe riportato a sua volta leggere ferite. Sul posto ci sono i carabinieri di Abbiategrasso. Secondo alcune fonti lo studente aveva anche una pistola giocattolo, con la quale avrebbe invitato i compagni di classe ad uscire dall’aula.

