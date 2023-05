Mattarella in Emilia-Romagna: «Tutta l’Italia vi è vicino, non sarete soli in quest’opera importante, che deve essere veloce» – Il video

Il Capo dello Stato in visita a Forlì e il discorso in Piazza Saffi: «Il rilancio non riguarda solo la Romagna, è un’esigenza nazionale: complimenti per la vostra resistenza»

È stato accolto in in Piazza Saffi a Forlì dai bambini che urlavano «Sergio, Sergio!». E il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della sua visita nelle zone colpite duramente nell’ultima alluvione in Emilia Romagna, accompagnato dal governatore Bonaccini, dal sindaco Gian Luca Zattini e dal Presidente della Provincia Enzo Lattuca, non ha badato ai convenevoli e al serrato protocollo, porgendo i suoi saluti alla cittadinanza e, in particolare, ai più piccoli e ai giovani che lo attendevano in piazza. Il sindaco Zattini, salutando il Capo dello Stato, ha tenuto un breve discorso in cui ha sottolineato come piazza Saffi a Forlì «ha sempre rappresentato il luogo della rinascita». Il presidente della Repubblica ha preso poi la parola e dopo aver ringraziato il sindaco e le autorità presenti, ha ribadito: «Questa è una piazza, come il Sindaco ha detto, che ha visto tanti momenti importanti nella storia della città. E questo è un momento impegnativo, difficile». Mattarella, nel suo discorso, ha aggiunto di «aver visto tante ferite nel territorio e so bene, per quanto riguarda molte abitazioni, molte aziende, le strade, quanto vi sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune».

«Il rilancio riguarda tutta l’Italia: serve impegno, non sarete lasciati soli»

Il Capo dello Stato, rivolgendosi ai presenti, ha proseguito: «So che ce la farete, con l’aiuto dello Stato, del governo. So che ce la farete, perché questa è la volontà di queste contrade. Il Sindaco ha ben espresso questa volontà determinata di ripresa e di rilancio». Il presidente della Repubblica ha sottolineato che «tutta l’Italia vi è vicino, e non sarete soli in quest’opera importante, che deve essere veloce: questo territorio è un elemento importantissimo, fondamentale per la vita dell’Italia, lo è per la sua economia, lo è per la sua storia». Concludendo il breve discorso, Mattarella ha sottolineato che l’esigenza di rilancio non riguarda meramente le zone colpite dall’alluvione in Romagna, ma si tratta di «un’esigenza nazionale». Il Capo dello Stato ha dunque rassicurato tutti: «In questo potete essere certi che vi sarà tutto il consenso e l’appoggio costante, non soltanto in questi giorni, ma anche nel prosieguo, perché questo è un lavoro da fare velocemente, e richiederà molto sforzo, richiederà impegno. Ma in questo non sarete soli. Grazie per questo incontro. Complimenti per la vostra resistenza, e auguri».

