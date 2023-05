Mattarella arriva Emilia-Romagna: la visita del Capo dello Stato per sostenere gli abitanti delle zone alluvionate – Il video

«Se ci vedete in ginocchio è solo per allacciarci le scarpe» si legge in un manifesto affisso sulle colline nel comune di Modigliana, in provincia di Forlì, dove ha preso il via la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Romagna dissestata dalle alluvioni dei giorni scorsi. A Modigliana il Capo dello Stato ha incontrato i 4.500 abitanti del piccolo borgo dove risiedono 4.500 persone, rimaste isolate a causa delle frane nelle ore successive all’alluvione. Durante la visita a Modigliana, Mattarella è stato accolto con applausi e camminando nelle vie del piccolo centro ha rotto il protocollo, fermandosi a parlare e ad ascoltare le testimonianze dei residenti. A seguire, il Presidente Mattarella tornerà a Forlì, dove è atterrato in mattinata, accolto dal presidente della regione Stefano Bonaccini e dal sindaco Jader Dardi. A Forlì è previsto un incontro con i volontari in piazza Saffi, dove il Capo dello Stato renderà omaggio all’impegno profuso per aiutare quanti si trovavano in difficoltà nelle primissime ore dell’emergenza, tra cui Protezione civile, vigili del fuoco, militari, carabinieri, polizia locale e di Stato, e terrà un discorso alla cittadinanza di fronte ai palazzi Talenti Framonti e Albertini.

Le altre tappe della visita

Sarà poi la volta di Cesena, dove il Capo dello Stato farà visita al centro di raccolta di beni di prima necessità all’interno della scuola “Don Milani”. Intorno a mezzogiorno, invece, Mattarella si recherà a Ravenna, dove incontrerà una delegazione dei coordinatori che hanno contribuito a gestire le operazioni d’emergenza per mettere in sicurezza persone e, per quanto possibile, evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente sul profilo della sicurezza del territorio. Per il pomeriggio è prevista anche una visita a Lugo al teatro Rossini, fortemente danneggiato. La visita del Capo dello Stato si concluderà a Faenza, dove il presidente Mattarella incontrerà i sindaci di tutte le città colpite dall’alluvione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: